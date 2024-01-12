BlackRock объявил о покупке инвестиционного фонда GIP за $12,5 млрд

Крупнейший в мире по объему находящихся под управлением активов инвестиционный фонд объявил о покупке инвестфонда GIP за $12,5 млрд. Global Infrastructure Partners специализируется на инвестициях в инфраструктурные проекта – в результате сделки будет создана ведущая глобальная платформа инфраструктурных инвестиций, отметили в BlackRock.
Инвестиционный фонд BlackRock купит инвестфонд с фокусом на инфраструктурные проекта Global Infrastructure Partners. Сумма сделки составит $12,5 млрд, ее закрытие ожидается в середине 2024 года, сообщили в BlackRock.
Портфель Global Infrastructure Partners располагает в частности инвестициями в активы аэропортов Лондона, Эдинбурга, Сиднея, портов Мельбурна и Брисбена. Под управлением GIP находится свыше $100 млрд активов.
Сделку станет для BlackRock крупнейшей за последние 15 лет. В ее результате будет создана ведущая глобальная платформа инфраструктурных инвестиций, подчеркнули в BlackRock.
Инвестиционный фонд из США BlackRock является крупнейшим в мире фондов по объему находящихся под управлением активов. По итогам 2023 года размер этих активов вырос на $289 млрд и достиг $10 трлн.
Фото на обложке: Tada Images /
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