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Блогеры в России могут получить отдельный код по ведению предпринимательской деятельности

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Блогеры в России могут получить отдельный код по ведению предпринимательской деятельности. Данный вопрос прорабатывается в Госдуме. Там отметили, что на данный момент деятельность блогеров не регулируется законом.

Блогеры в России могут получить отдельный код по ведению предпринимательской деятельности

В Госдуме прорабатывают вопрос введения отдельного кода в ОКВЭД для блогерской деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-председателя нижней палаты парламента Петра Толстого.

Депутат не исключил, что для этого потребуется внести изменения в текущее федеральное законодательство. В Госдуме к этому готовы, уточнил Толстой.

Деятельность блогеров не регулируется законом, хотя аудитория некоторых из них превышает аудиторию СМИ. При этом СМИ несут ответственность по закону, а блогеры – нет.

В декабре ассоциацию блогеров и агентств внесли в перечень саморегулируемых организаций. В ноябре стало известно, что в России начнет работать ассоциация информационного бизнеса, которая будет выводить из оборота термин «инфоцыган».

Фото на обложке: Ignatiev Alexandr / Shutterstock

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