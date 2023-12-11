Блогеры в России могут получить отдельный код по ведению предпринимательской деятельности. Данный вопрос прорабатывается в Госдуме. Там отметили, что на данный момент деятельность блогеров не регулируется законом.
В Госдуме прорабатывают вопрос введения отдельного кода в ОКВЭД для блогерской деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-председателя нижней палаты парламента Петра Толстого.
Депутат не исключил, что для этого потребуется внести изменения в текущее федеральное законодательство. В Госдуме к этому готовы, уточнил Толстой.
Деятельность блогеров не регулируется законом, хотя аудитория некоторых из них превышает аудиторию СМИ. При этом СМИ несут ответственность по закону, а блогеры – нет.
В декабре ассоциацию блогеров и агентств внесли в перечень саморегулируемых организаций. В ноябре стало известно, что в России начнет работать ассоциация информационного бизнеса, которая будет выводить из оборота термин «инфоцыган».
Фото на обложке: Ignatiev Alexandr /
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