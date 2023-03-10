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«Яндекс.Маркет» запустит бесплатный акселератор для блогеров

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс.Маркет» запустит бесплатный акселератор для начинающих блогеров, чтобы они научились создавать релевантный для маркетплейса контент, например, обзоры товаров и видео с распаковкой. Партнером проекта выступит рекламное агентство WildJam.

«Яндекс.Маркет» запустит бесплатный акселератор для блогеров

О начале тестирования программы поддержки блогеров рассказал представитель «Яндекс.Маркета».

Первый поток акселератора составят несколько десятков блогеров, обучение начнется в марте. Котент-мейкерам расскажут, как организовать съемочный процесс и выбрать интересующую тех или иных пользователей тему.

«Яндекс.Маркет» будет платить блогерам вознаграждение за созданный контент, а лучшим участникам проекта предложит постоянное сотрудничество. 

С запуском акселератора маркетплейс рассчитывает создать сообщество блогеров, которые будут создавать релевантный для «Яндекс.Маркета» контент, например, обзоры товаров, видео с их распаковкой, интеграции брендов в посты для соцсетей.

После тестирования программы поддержки блогеров «Яндекс.Маркет» планирует сделать ее регулярной и набирать новых участников.

Фото на обложке: Artie Medvedev / Shutterstock

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