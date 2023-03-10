«Яндекс.Маркет» запустит бесплатный акселератор для блогеров

«Яндекс.Маркет» запустит бесплатный акселератор для начинающих блогеров, чтобы они научились создавать релевантный для маркетплейса контент, например, обзоры товаров и видео с распаковкой. Партнером проекта выступит рекламное агентство WildJam.

О начале тестирования программы поддержки блогеров рассказал представитель «Яндекс.Маркета».

Первый поток акселератора составят несколько десятков блогеров, обучение начнется в марте. Котент-мейкерам расскажут, как организовать съемочный процесс и выбрать интересующую тех или иных пользователей тему.

«Яндекс.Маркет» будет платить блогерам вознаграждение за созданный контент, а лучшим участникам проекта предложит постоянное сотрудничество.

С запуском акселератора маркетплейс рассчитывает создать сообщество блогеров, которые будут создавать релевантный для «Яндекс.Маркета» контент, например, обзоры товаров, видео с их распаковкой, интеграции брендов в посты для соцсетей.

После тестирования программы поддержки блогеров «Яндекс.Маркет» планирует сделать ее регулярной и набирать новых участников.

Фото на обложке: Artie Medvedev / Shutterstock