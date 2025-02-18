Елена Блиновская отозвала заявку на регистрацию бренда «Новое измерение»
Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и отмывании денег, отозвала заявку на регистрацию бренда «Новое измерение», обратил внимание RB.RU. Ранее блогер использовала эту фразу в описаниях курсов.
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Блиновская планировала зарегистрировать товарный знак в Роспатенте по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 41 и 45. Они включают академии (обучение), аренду произведений искусства, видеосъемку, азартные игры, юридические исследования, консультации по вопросам интеллектуальной собственности и другое.
В мае 2024 года Роспатент принял решение о регистрации бренда «Новое измерение». Решение о признании заявки отозванной датировано 10 февраля 2025 года.
Другие знаки. Блиновская не впервые отзывает заявки на бренды на фоне судебного разбирательства. 26 июня 2024 года Роспатент вынес решение о признании отозванной заявки на товарный знак «Курс на изобилие». В том же году блогер получила напоминание о необходимости уплатить пошлину за бренд «Финансовый марафон. Новое измерение», но до сих пор этого не сделала.
Что за новое измерение? Блиновская неоднократно использовала эту фразу в названиях своих инфокурсов, следует из данных на сайтах, которые занимаются их продажей. Например, один из курсов называется «Финансовый марафон. Новое измерение», спикерами выступают Блиновская и ее муж Алексей.
- Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь российскую границу с Белоруссией. По версии следствия, в 2019–2021 годах она уклонилась от уплаты налогов в размере свыше 900 млн рублей, применяя схемы дробления бизнеса.
- В середине февраля 2025 года гособвинение попросило Савеловский районный суд Москвы приговорить Блиновскую к шести годам колонии, а также назначить блогеру штраф в размере 1,5 млн рублей и обратить в доход государства арестованное ранее имущество и другие активы, принадлежащие семье фигурантки.
При участии Богдана Музыченко
Фото на обложке: Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images
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