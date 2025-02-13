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Гособвинение потребовало шесть лет колонии для Елены Блиновской

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Гособвинение попросило Савеловский суд Москвы назначить шесть лет колонии блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Гособвинение потребовало шесть лет колонии для Елены Блиновской
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«Прошу признать подсудимую Блиновскую виновной и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ей шесть лет лишения свободы», — заявила прокурор.

Также гособвинение попросило назначить блогеру штраф в размере 1,5 млн рублей и обратить в доход государства арестованное ранее имущество и другие активы, принадлежащие семье Блиновской.

ТАСС пишет, что речь может идти о доме в Истринском районе, квартирах в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, элитных автомобилях и банковских счетах блогера, ее родителей, супруга Блиновской и связанных с ней компаний.

Ранее прокуратура уменьшила исковые требования к блогеру с 900 млн рублей до 587 млн рублей в качестве доначисленного налога. Сумма долга была уточнена с учетом денег, уплаченных блогером за последние месяцы.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь российскую границу с Белоруссией. По версии следствия, в 2019–2021 годах блогер уклонилась от уплаты свыше 900 млн рублей налогов, используя схемы дробления бизнеса.

В начале января она полностью признала вину в неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Блогер отмечала, что написала явку с повинной сразу после начала следствия.

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Фото на обложке: Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images / Getty Images

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