Гособвинение потребовало шесть лет колонии для Елены Блиновской
Гособвинение попросило Савеловский суд Москвы назначить шесть лет колонии блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
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«Прошу признать подсудимую Блиновскую виновной и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ей шесть лет лишения свободы», — заявила прокурор.
Также гособвинение попросило назначить блогеру штраф в размере 1,5 млн рублей и обратить в доход государства арестованное ранее имущество и другие активы, принадлежащие семье Блиновской.
ТАСС пишет, что речь может идти о доме в Истринском районе, квартирах в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, элитных автомобилях и банковских счетах блогера, ее родителей, супруга Блиновской и связанных с ней компаний.
Ранее прокуратура уменьшила исковые требования к блогеру с 900 млн рублей до 587 млн рублей в качестве доначисленного налога. Сумма долга была уточнена с учетом денег, уплаченных блогером за последние месяцы.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь российскую границу с Белоруссией. По версии следствия, в 2019–2021 годах блогер уклонилась от уплаты свыше 900 млн рублей налогов, используя схемы дробления бизнеса.
В начале января она полностью признала вину в неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Блогер отмечала, что написала явку с повинной сразу после начала следствия.
Фото на обложке: Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images / Getty Images
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