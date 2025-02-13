Гособвинение потребовало шесть лет колонии для Елены Блиновской

Гособвинение попросило Савеловский суд Москвы назначить шесть лет колонии блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Прошу признать подсудимую Блиновскую виновной и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ей шесть лет лишения свободы», — заявила прокурор.

Также гособвинение попросило назначить блогеру штраф в размере 1,5 млн рублей и обратить в доход государства арестованное ранее имущество и другие активы, принадлежащие семье Блиновской.

ТАСС пишет, что речь может идти о доме в Истринском районе, квартирах в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, элитных автомобилях и банковских счетах блогера, ее родителей, супруга Блиновской и связанных с ней компаний.

Ранее прокуратура уменьшила исковые требования к блогеру с 900 млн рублей до 587 млн рублей в качестве доначисленного налога. Сумма долга была уточнена с учетом денег, уплаченных блогером за последние месяцы.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь российскую границу с Белоруссией. По версии следствия, в 2019–2021 годах блогер уклонилась от уплаты свыше 900 млн рублей налогов, используя схемы дробления бизнеса.

В начале января она полностью признала вину в неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Блогер отмечала, что написала явку с повинной сразу после начала следствия.

Фото на обложке: Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images / Getty Images