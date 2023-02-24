Bloomberg: 23 российских миллиардера за год потеряли $67 млрд

Входящие в топ-500 самых богатых бизнесменов мира 23 российских миллиардера с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года потеряли совокупно $67 млрд, по данным информационного агенства Bloomberg.

Издание, ссылаясь на собственный рейтинг-мониторинг капитала Bloomberg Billionaires Index, сообщает, что 23 февраля 2022 года российские бизнесмены из списка совместно владели $339 млрд.

За прошедший с того момента год больше всех потерял владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Из собственного капитала предпринимателя «утекли» $6,7 млрд (состояние его оценивается в $19,8 млрд). На втором месте — другой сталелитейный магнат Владимир Лисин. Председатель правления «Новолипецкого металлургического комбината» потерял за год $5,8 млрд (состояние сократилось до $20,5 млрд). На третьем — вынужденный продать «Челси» Роман Абрамович. У него стало на $5,6 млрд меньше.

В списке потерявших часть капитала российских миллиардеров фигурируют также Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко, Виктор Вексельберг, Искандар Махмудов, Вячеслав Кантор, Виктор Рашников, Сулейман Керимов, Вагит Алекперов, Александр Абрамов, Леонид Федун, Леонид Михельсон, Владимир Потанин, Алексей Кузьмичев, Михаил Фридман, Герман Хан, Дмитрий Рыболовлев, Петр Авен.

Но есть и те, кто за год сумел даже увеличить состояние: это, к примеру, гендиректор «ФосАгро», одного из крупнейших производителей фосфорсодержащих удобрений в Европе, Андрей Гурьев (+$2,1 млрд).

Упоминаются также основатель холдинга USM Алишер Усманов (+$1,2 млрд) и основатель инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (+$0,2 млрд).

Аналитики Bloomberg делают выводы о том, что все точечные санкции имели лишь краткосрочный эффект, в каком бы «шоке» из-за запрета поездок ни был, по его же словам, Михаил Фридман и как бы ни печалился лишившийся у берегов Испании суперяхты Tango Виктор Вексельберг.

Издание также подчеркивает, что среди упомянутых миллиардеров некоторые (Абрамович, Вексельберг, Мельниченко) — обладатели повесток от федеральных прокуроров в рамках различных судебных расследований.

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