Весксельберг и Керимов названы самыми обедневшими российскими миллиардерами в 2021 году

Знаменитый своими рейтингами самых богатых людей журнал Forbes назвал 29 российских миллиардеров, потерявших деньги в 2021 году. В топ-3 включены Сулейман Керимов, Виктор Весельберг и Дмитрий Каменщик.

Сулейман Керимов — лидер рейтинга. Ему принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», чья капитализация упала вслед за снижением биржевых цен на драгоценный металл. Его состояние на 20 декабря сократилось на $6 млрд и составило $14,9 млрд.

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг с 2018 года находится под американскими санкциями, на его западных счетах заморожено более $1,5 млрд. Его состояние сократилось на $2,93 млрд, до $9,29 млрд за 2021 год.

Замыкающий тройку совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик в первом полугодии 2021 года получил прибыль в пять раз меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, из-за пандемии коронавируса. За год Каменщик потерял $668 млн, его капитал оценивается в $1,8 млрд.

Также в список включены партнер Искандара Махмудова Андрей Козицын (потери составили $615 млн), основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков (минус $414), совладелец «Яндекса» Аркадий Волож ($231 млн), владелец Crocus Group Араз Агаларов ($226 млн).

Состояние успешных российских миллиардеров за год выросло на $101,4 млрд, до $576,72 млрд, при этом 10 самых успешных из них прибавили $74,51 млрд, пишет Forbes. Наибольший прирост продемонстрировали создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

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Фото на обложке: pexels.com