Интерес россиян к настольным играм для взрослых вырос в два раза перед 14 февраля

Wildberries сообщил о росте интереса россиян к настольным играм для взрослых, товарам «18+» и проекторам для просмотра фильмов накануне 14 февраля. Аналитики площадки изучили около 85,8 млн заказов россиян за две недели с 27 января по 9 февраля 2023 года.
Среди товаров, к которым интерес россиян в преддверии 14 февраля 2023 года рос наиболее динамичными темпами — эротические настольные игры для пар. Спрос на них с 27 января по 9 февраля вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также заметно вырос спрос на секс-качели (на 382% год к году) и секс-машины (на 561%). Для создания романтической обстановки также выбирают благовония с афродизиаками (рост спроса на 750%).
Аналитики Wildberries предполагают, что походы в кино на День всех влюбленных в период отсутствия мировых кинопремьер россиянам заменят «домашние кинотеатры»: продажи проекторов выросли на 438%, а экранов для них — на 412% год к году.
Среди наиболее востребованных подарков ко Дню всех влюбленных оказались сладости и мягкие игрушки — эти категории на Wildberries в штуках приобрели больше всего.
Ранее сервис аналитики маркетплейсов Moneyplace проанализировал спрос на Ozon и Wildberries и назвал самые популярные секс-игрушки у россиян.
Фото на обложке: Unsplash
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