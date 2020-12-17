Bolt привлек $182 млн на внедрение технологии ИИ в сервис такси

Эстонский сервис такси Bolt привлек $182 млн. Лид-инвестором раунда стал хедж-фонд D1 Capital Partners американского миллиардера Даниэля Сундхейма. Также в компанию вложился фонд Darsana Capital Partners. Средства будут направлены на повышение безопасности поездок с помощью технологии ИИ. Об этом сообщает CNBC.

«Мы планируем запустить такие решения, как проверка лица водителя и автоматический контроль поездки, с использованием машинного обучения для предотвращения потенциальных инцидентов», — заявил гендиректор Bolt Маркус Виллиг.

В компании добавили, что полученные средства будут в том числе направлены на расширение услуг по прокату автомобилей, электрических велосипедов и скутеров, а также в сервис доставки еды. По заявлению Bolt, именно последние две продуктовые линейки — скутеры и доставка еды — помогли развитию компании во время пандемии.

По данным CNBC, cейчас приложение фирмы насчитывает более 50 млн пользователей в более чем 40 странах Европы и Африки. В марте продажи компании упали на 75% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в Bolt заявляют, что в целом год прошёл хорошо.

«Мы почти удвоили число наших клиентов и запустили3уц услуги в 50 новых городах», — рассказал Виллиг.

Компания отказалась раскрывать оценку, полученную в рамках сделки. Но отметила, что она выросла после последнего раунда финансирования. В мае компанию оценили в $1,9 млрд.

В России сервис Bolt работает только в Санкт-Петербурге. Компания предоставляет услуги такси и аренды электросамокатов.

Компания Bolt была основана в 2013 году в Эстонии как приложение для совместного использования такси Taxify. После ребрендинга в 2019 году от Taxify до Bolt компания стала расширяться в новые сегменты транспортного рынка.

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