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Эстонский сервис такси Bolt увеличил свою оценку вдвое за год — до $4,75 млрд

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Эстонский сервис такси Bolt привлек $713 млн для развития сервиса доставки еды Bolt Food.

Эстонский сервис такси Bolt увеличил свою оценку вдвое за год — до $4,75 млрд

В раунде участвовали венчурная компания Sequoia и управляющие фондами Tekne и Ghisallo, а также действующие инвесторы G Squared, D1 Capital и Naya, сообщает CNBC.

Новый инвестиционный раунд позволяет оценить Bolt в $4,75 млрд, что более чем в два раза превышает его последнюю оценку. Так, в декабре 2020 года сервис привлек $182 млн на запуск распознавания лиц водителей и предотвращения аварий с помощью искусственного интеллекта, но тогда оценка не раскрывалась. В мае 2020 года инвесторы оценили компанию в $2 млрд.

Компания планирует направить новые инвестиции на запуск сервиса Bolt Food в десяти европейских странах в течение следующих нескольких месяцев, включая Швецию, Португалию, Хорватию и Румынию. Сервис работает в 45 странах в Европе, Азии и Африке (в том числе в России, Украине и Армении). 

В России Bolt работает только в Санкт-Петербурге и предоставляет услуги такси, доставки еды и аренды электросамокатов.

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Фото: блог Bolt

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