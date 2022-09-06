Бумажные книги в России подорожали и стали хуже продаваться

Продажи бумажных книг в России по итогам года в штуках могут снизиться до 252 млн экземпляров. Это на 6% меньше, чем в 2021 году. Основная причина спада — снижение доходов и покупательской способности россиян.

При этом цены на книги продолжат расти из-за увеличения цен примерно на 25% с начала года в связи с подорожанием бумаги, красок и услуг типографий. Прогнозируемый объем продаж по итогам 2022 года — 118 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз «Эксмо».

Рынок поддерживают художественная литература и онлайн-торговля. В этому году продажи художественных книг в деньгах вырастут на 36%, онлайн-ритейл увеличит реализацию до почти 41 млрд рублей.

Во второй половине года книжому рынку может угрожать рост пиратства на фоне потери иностранных новинок: предложение со стороны западных правообладателей упало более чем вдвое. Кроме того, на рынке также может негативно сказаться появление любительских переводов зарубежных книг.

В 2021 году пираты отняли почти четверть доходов у продавцов электронных книг. Продажи этих книг выросли до 11 млрд рублей, аудиокниг — превысили 3,2 млрд рублей.

Борьба с пиратским контентом ведется в России не первый год. В 2018 году «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler подписали с правообладателями меморандум, по условиям которого правообладатели должны были создать реестр страниц и сайтов, которые без необходимых разрешений используют аудиовизуальные произведения.

Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов обязаны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в рунете.

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