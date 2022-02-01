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Продавцы электронных книг лишились почти четверти доходов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2021 году пираты отняли почти четверть доходов у продавцов электронных книг. Продажи этих книг выросли до 11 млрд рублей, аудиокниг — превысили 3,2 млрд рублей.

Продавцы электронных книг лишились почти четверти доходов

Размер пиратского рынка составил примерно 2-3 млрд рублей, сообщили «Ведомостям» в Ассоциации по защите авторских прав в интернете.

Ассоциация оценивает объем пиратства, исходя из стоимости книги у легальных продавцов и предложения ее нелегальной копии на популярных онлайн-площадках.

Участники рынка уверены, что продажи электронных книг могли бы быть выше, если бы не пиратство. Они считают, что необходимо активно бороться с нелегальными копиями изданий. 

Одна из главных мер – включение книжных издательств в антипиратский меморандум, который с осени 2018 года действует между владельцами аудиовизуальных произведений и крупными интернет-компаниями – «Яндекс», VK (бывш. Mail.ru Group) и Rambler Group. 

Документ позволяет правообладателям во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с пиратскими копиями своих произведений.

Еще одна мера борьбы с нелегальными копиями — применение цифровых отпечатков во всех социальных сетях, с помощью которой можно отличить легальную копию от пиратской, воспрепятствовать индексированию «зеркал» пиратских сайтов в поисковой выдаче и монетизации нелегальных ресурсов.

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В этом году, по прогнозам экспертов, рынок цифровых книг может превысить 14 млрд рублей.

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Фото на обложке: A. Aleksandravicius / Shutterstock

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