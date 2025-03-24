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Продажи книг по бизнесу в России возобновили рост

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
Продажи деловой литературы в России снова начали расти после спада, вызванного пандемией и началом специальной военной операции на Украине, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные сети книжных магазинов «Читай-город». Согласно им, в 2024 году продажи книг по бизнесу увеличились на 10% год к году.
Продажи книг по бизнесу в России возобновили рост
  1. Новости

«На фоне ковида и начала СВО книжная индустрия фиксировала спад продаж деловой литературы. “Читай-город” проанализировал текущий спрос на книги по бизнесу и зафиксировал возврат интереса читателей к теме», — сообщили в пресс-службе сети.

По данным компании, наибольший интерес вызывают темы построения бизнеса в условиях неопределенности, технологии управления людьми и работы с текстами. В топ-10 продаж 2024 года вошли книги Максима Ильяхова (автор книги «Пиши, сокращай») и Максима Батырева (автор книг «Сложные подчиненные» и «45 татуировок менеджера»), а в топ-50 бизнес-книг за 2024 год представлены 15 отечественных авторов.

  • В начале февраля «Почта Банк», ссылаясь на свой анализ транзакций по картам клиентов, сообщил об увеличении расходов россиян в книжных магазинах на 16%. При этом количество покупок выросло на 7%, а средний чек увеличился на 22%. Аналитики отметили, что россияне активно приобретают учебную литературу, художественные произведения, научно-популярные издания, журналы и календари.

Фото на обложке: Tom Hermans / Unsplash / Depositphotos

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