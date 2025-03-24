Продажи книг по бизнесу в России возобновили рост
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«На фоне ковида и начала СВО книжная индустрия фиксировала спад продаж деловой литературы. “Читай-город” проанализировал текущий спрос на книги по бизнесу и зафиксировал возврат интереса читателей к теме», — сообщили в пресс-службе сети.
По данным компании, наибольший интерес вызывают темы построения бизнеса в условиях неопределенности, технологии управления людьми и работы с текстами. В топ-10 продаж 2024 года вошли книги Максима Ильяхова (автор книги «Пиши, сокращай») и Максима Батырева (автор книг «Сложные подчиненные» и «45 татуировок менеджера»), а в топ-50 бизнес-книг за 2024 год представлены 15 отечественных авторов.
- В начале февраля «Почта Банк», ссылаясь на свой анализ транзакций по картам клиентов, сообщил об увеличении расходов россиян в книжных магазинах на 16%. При этом количество покупок выросло на 7%, а средний чек увеличился на 22%. Аналитики отметили, что россияне активно приобретают учебную литературу, художественные произведения, научно-популярные издания, журналы и календари.
Фото на обложке: Tom Hermans / Unsplash / Depositphotos
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