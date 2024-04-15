Выручка российского юрлица Booking.com сократилась на 32% в 2023 году

Российская «дочка» сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com — ООО «Букинг.ком Русиа» — отчиталась о падении выручки в 2023 году на треть по сравнению с 2022 годом. Также почти в два раза уменьшился показатель чистой прибыли.

Выручка ООО «Букинг.ком Русиа» по итогам 2023 года составила 270,8 млн рублей, что на 32% меньше, чем в 2022 году (399,5 млн рублей), следует из данных ФНС. Чистая прибыль сократилась в 1,8 раза — с 76,7 млн рублей до 41 млн рублей.

Рентабельность по чистой прибыли составляет 15% Кредиторская задолженность компании — 12 млн рублей (на 92% меньше, чем в 2022 году).

Сервис Booking.com приостановил работу в России в начале марта 2022 года. После этого стало невозможно забронировать через него жилье, расположенное на территории РФ.

С 2022 года выручка и чистая прибыль компании продолжают падать.

В середине марта ООО «Букинг.ком Русиа» сменила генерального директора. Должность CEO заняла Анна Филатова, она же является генеральным директором ООО «Юридическая компания "Коннов и Созановский"».

ООО «Букинг.ком Русиа» на 98,9% принадлежит нидерландской «Букинг.Ком Интернешнл Б.В.», еще 1,1% — у «Букинг.Ком Лимитед» в Великобритании, следует из данных Rusprofile.

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