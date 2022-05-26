Booking решил оспорить штраф от ФАС в Верховном суде

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com намерен оспорить штраф от ФАС на 1,3 млрд рублей в Верховном суде. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Федеральная антимонопольная служба наложила на компанию штраф за злоупотребление доминирующим положением. Представитель сервиса на запрос «Ведомостей» не ответил.

Юристы сомневаются, что компании удастся оспорить штраф в Верховном суде, так как там редко принимаются к рассмотрению кассационные жалобы. В прошлом году судебная коллегия по экономическим спорам приняла к рассмотрению только 1% от всех поданных жалоб.

ФАС оштрафовала Booking в августе 2021 года. Антимонопольщики установили, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам некоторые условия договора, из-за которых они не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе. Booking пыталась оспорить штраф, однако в ноябре 2021 года суд признал его законным.

В декабре 2021 года компания отчиталась об исполнении предписания ФАС. В апреле этого года компания отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет РФ.

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