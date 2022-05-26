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Booking решил оспорить штраф от ФАС в Верховном суде

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com намерен оспорить штраф от ФАС на 1,3 млрд рублей в Верховном суде. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Booking решил оспорить штраф от ФАС в Верховном суде

Федеральная антимонопольная служба наложила на компанию штраф за злоупотребление доминирующим положением. Представитель сервиса на запрос «Ведомостей» не ответил.

Юристы сомневаются, что компании удастся оспорить штраф в Верховном суде, так как там редко принимаются к рассмотрению кассационные жалобы. В прошлом году судебная коллегия по экономическим спорам приняла к рассмотрению только 1% от всех поданных жалоб.

ФАС оштрафовала Booking в августе 2021 года. Антимонопольщики установили, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам некоторые условия договора, из-за которых они не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе. Booking пыталась оспорить штраф, однако в ноябре 2021 года суд признал его законным.

В декабре 2021 года компания отчиталась об исполнении предписания ФАС. В апреле этого года компания отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет РФ.

Фото на обложке: askarim / Shutterstock

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