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Отельеры хотят обязать Booking.com сообщать пользователям о полной стоимости бронирования

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Опора России» обратилась в ФАС с предложением ввести новые ограничения для Booking.com в России — организация хочет снизить возможность «манипулятивных мер» со стороны сервиса бронирований. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное «Опорой России» в ФАС.

Отельеры хотят обязать Booking.com сообщать пользователям о полной стоимости бронирования

Так, «Опора» указывает на необходимость разъяснять пользователям, что сообщения «в продаже остался только один номер» или «вы не успели забронировать» относятся только к комнатам, которые реализуются непосредственно через Booking.com, в то время как на сайтах самих отелей и других систем бронирования номера могут быть доступны.

Организация настаивает, что пользователи изначально должны видеть общую цену, которую потребители заплатят с учетом всех налогов и сборов, а условия ранжирования средств размещения в рейтинге должны быть разъяснены.

По теме: Бизнес попросил ФАС о новых ограничениях для Booking.com

Еще одно требование «Опоры России» касается снятия с отелей обязательства снижать стоимость бронирования для гостей, которым удалось найти аналогичное предложение в том же средстве размещения дешевле. Сейчас возврат ценовой разницы гарантируется для предложений, помеченных значком «мы возвращаем разницу в цене» и «гарантия лучшей цены».

В обоснование своей позиции «Опора» указывает, что аналогичные требования к Booking.com в декабре 2019 года предъявила Еврокомиссия: выполнить их площадка должна не позднее 16 июня 2020 года.

В «Опоре России» рассчитывают, что ФАС рассмотрит возможность установить дополнительные ограничения для Booking.com 30 января.

Ограничений для Booking.com в России бизнес добивается с начала 2019 года. Это связано с лидирующим положением игрока в России. Ранее в «Опоре» подсчитывали, что сервис контролирует около 70% запросов на бронирование в стране. 

Фото: Unsplash

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