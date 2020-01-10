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Бизнес попросил ФАС о новых ограничениях для Booking.com

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Опора России» обратилась в ФАС с просьбой выдать нидерландской Booking.com B.V. (юридическое лицо Booking.com) новое предупреждение, запретив навязывать отелям невыгодные условия договора о соблюдении паритета цен. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма «Опоры России».

Бизнес попросил ФАС о новых ограничениях для Booking.com

«Опора России» считает, что Booking.com навязывает отелям политику паритета цен. Их обязывают давать лучшую цену в системе бронирования. Booking.com при таких условиях может гарантировать, что представленные на его ресурсе условия — наиболее выгодные для потребителей. 

Организация считает, что сложившаяся практика ограничивает для отельеров возможность развивать прямые продажи и нивелирует их усилия по продвижению собственных объектов.

Впервые с предложением ограничить Booking.com в праве навязывать политику паритета цен «Опора России» обратилась в ФАС прошлой зимой. Организация отмечала, что отельеры вынуждены соглашаться на сотрудничество с Booking.com на любых условиях, поскольку на долю сервиса приходится почти 70% запросов на бронирование гостиниц в России.

Помимо гарантии лучшей цены средствам размещения приходится платить высокую комиссию, размер которой, по словам собеседников газеты на гостиничном рынке, может превышать 30% от цены бронирования. 

В ноябре ФАС выдала предупреждение сервису, но оно так и не было исполнено. Служба потребовала от Booking.com за месяц исключить из соглашений с российскими компаниями требования о паритете цен и номеров, но только в отношении третьих лиц. В «Опоре России» отметили, что при такой формулировке предписание касается лишь случаев, в которых отели реализуют услуги через посредников.

В конце декабря 2019 года антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении Booking.com.

В «Опоре России» уверены, что политику паритета цен используют почти все системы бронирования и крупные гостиничные сети. Организация рассчитывает проработать полный отказ от практики на законодательном уровне.

Фото: postmodernstudio / Фотобанк Фотодженика

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