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Booking.com прекратит навязывать ценовую политику российским отелям

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сервис интернет-бронирования отелей Booking.com с 30 ноября 2021 года прекратит навязывать отелям в России ценовую политику. Соответствующее письмо сервис разослал российским гостиницам.

Booking.com прекратит навязывать ценовую политику российским отелям

Представитель Booking.com подтвердил газете «Ведомости», что «сервис занимается прекращением практик паритета цен в России».

В августе 2021 года Федеральная антимонопольная службы (ФАС) оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление положением на рынке. Антимонопольное ведомство добивалось того, чтобы отели в России могли на своих сайтах и других ресурсах указывать цены ниже тех, что выставляются на Booking.com. 

30 августа Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования ФАС. В ноябре 2021 года суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о том, что Booking навязывает гостиницам и отелям свои условия сотрудничества. 

Судебное разбирательство Booking.com с ФАС началось после жалобы «Опора России», поданной в 2019 году. Сервис обвинили в навязывании условий отелям. По итогам проверки антимонопольная служба пришла к выводу, что сервис злоупотреблял доминирующим положением при диктовке цен. 

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Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

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