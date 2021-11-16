Booking.com прекратит навязывать ценовую политику российским отелям

В августе 2021 года Федеральная антимонопольная службы (ФАС) оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление положением на рынке. Антимонопольное ведомство добивалось того, чтобы отели в России могли на своих сайтах и других ресурсах указывать цены ниже тех, что выставляются на Booking.com.

30 августа Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования ФАС. В ноябре 2021 года суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о том, что Booking навязывает гостиницам и отелям свои условия сотрудничества.