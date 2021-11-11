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Booking проиграла в суде с ФАС – отели смогут ставить цены на своем сайте ниже, чем на сервисе

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские отели смогут ставить цены за размещение на своих сайтах ниже, чем на Booking. Сервис проиграл ФАС в суде апелляционной инстанции. Компания откажется от паритета цен в России.

Booking проиграла в суде с ФАС – отели смогут ставить цены на своем сайте ниже, чем на сервисе

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о том, что Booking навязывает гостиницам и отелям свои условия сотрудничества. Сервис работал только по схеме паритета цен – на сайтах самих гостиниц они не могли быть ниже, чем на сервисе.

Представитель Booking сообщил РБК, что компания откажется от практики паритета цен в России. Он уточнил, что им придется это сделать, так как они являются компаний, соблюдающей законодательство. Booking попытается оспорить решение в следующей – кассационной инстанции.

Спор с Booking начался с жалобы «Опоры России», поданной в 2019 году. Сервис обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. ФАС признала Booking виновной в нарушении закона о защите конкуренции. Booking оспаривал это решение, но безуспешно.

В августе RB.ru рассказывали, что ФАС оштрафовала Booking на 1,3 млрд рублей за злоупотребление положением на рынке. По мнению ведомства, компания навязывала гостиницам невыгодные условия договора.

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Фото на обложке: JPstock / Shutterstock

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