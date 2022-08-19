Верховный суд не стал отменять штраф Booking на 1,3 млрд рублей

Верховный суд России отказался отменять оборотный штраф «Букинг.ком Б.В.» на 1,3 млрд рублей. Штраф наложила ФАС за злоупотребление доминирующим положение.
Суд признал решения нижестоящих инстанций обоснованным и не стал рассматривать дело на заседании Коллегии по экономическим спорам, пишут «Ведомости».
ФАС оштрафовала Booking в августе 2021 года. Антимонопольщики установили, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам некоторые условия договора, из-за которых они не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе. Booking пыталась оспорить штраф, однако в ноябре 2021 года суд признал его законным.
В декабре 2021 года компания отчиталась об исполнении предписания ФАС. В апреле этого года компания отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет РФ.
Сервис Booking.com с 5 марта перестал работать для россиян, RB делится альтернативами, как путешествовать после приостановки деятельности агрегатора.
Фото на обложке: askarim /
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