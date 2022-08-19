Верховный суд не стал отменять штраф Booking на 1,3 млрд рублей

Суд признал решения нижестоящих инстанций обоснованным и не стал рассматривать дело на заседании Коллегии по экономическим спорам, пишут «Ведомости».

ФАС оштрафовала Booking в августе 2021 года. Антимонопольщики установили, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам некоторые условия договора, из-за которых они не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе. Booking пыталась оспорить штраф, однако в ноябре 2021 года суд признал его законным.

В декабре 2021 года компания отчиталась об исполнении предписания ФАС. В апреле этого года компания отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет РФ.

Сервис Booking.com с 5 марта перестал работать для россиян, RB делится альтернативами, как путешествовать после приостановки деятельности агрегатора.

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