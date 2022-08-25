Владельцы книжного сервиса Bookmate решили прекратить бизнес в России

Ирландские владельцы сервиса цифровых книг Bookmate решили покинуть российский рынок. Однако сервис с таким названием может продолжить работу в СНГ под управлением «Яндекса».
«Яндекс» уже получил права на бренд Bookmate на территории СНГ, сообщил источник «Ведомостей», информированный о сделке между компаниями.
В «Яндексе» не стали комментировать эти сведения. Собеседники издания не уточнили, когда конкретно Bookmate покинет российский рынок, глава российского подразделения Андрей Баев от комментариев отказался.
Сейчас сервис работает в обычном режиме, в частности, для покупки российским пользователям доступны все три подписных тарифа.
В начале лета стало известно о планах «Яндекса» купить лицензию на использование технологической платформы Bookmate, это в дальнейшем позволит компании запустить собственный книжный сервис.
У «Яндекса» уже есть несколько медиаактивов: онлайн–кинотеатр «Кинопоиск», музыкальный сервис «Яндекс.Музыка», сервис по продаже билетов «Яндекс.Афиша».
Bookmate был основан в 2010 году британцем Саймоном Данлопом и россиянином Виктором Фрумкиным. В то время сервис стал частью российского холдинга Dream Industries (в него также входили музыкальный сервис Zvooq и медиа Theory&Practice).
В ноябре 2017 года Bookmate приобрел 51% в независимом издательстве Individuum, а в декабре 2017 года Dream Industries прекратил операционную деятельность. В 2020 году Bookmate стал владельцем 65,5% издательства Popcorn Books.
По итогам 2021 года выручка российского юрлица ООО «Букмейт» выросла на 50% — до 205,39 млн рублей, чистый убыток сократился на 45% — до 137 тыс. рублей. Это юрлицо полностью находится под контролем ирландской «Букмейт Лимитед».
Фото на обложке: Unsplash
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