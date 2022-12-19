«Яндекс» запустил собственный сервис электронных книг на базе Bookmate

«Яндекс» запустил сервис «Букмейт» для пользователей «Яндекс.Плюса». В августе компания получила права на бренд Bookmate на территории СНГ, писали СМИ. Сообщалось, что до конца года IT-холдинг запустит собственный сервис электронных книг.
Книжная опция, которая появилась в подписке «Плюса», дает полный доступ к 170 тыс. электронных и аудиокниг в одноименном приложении «Букмейт», «Яндекс.Музыке» и устройствах с «Алисой». «Букмейт» получил обновленную библиотеку, состоящую из каталогов крупнейших издательств, включая «Эксмо», АСТ, МИФ, «Альпина» и других.
Обновленное мобильное приложение можно скачать в App Store и Google Play, а веб-версию сервиса найти на сайте bookmate.ru.
«Букмейт» в России, как сообщается, теперь доступен только подписчикам «Плюса». Текущие подписчики Bookmate получат доступ к подписке «Яндекса» до конца действия своей подписки (нужно установить новое мобильное приложение «Букмейт» и авторизоваться через аккаунт «Яндекса»).
Действующим подписчикам «Плюса» книжная опция обойдется в 100 рублей в месяц. Для новых пользователей без подписки «Яндекса» доступ к книгам стоит 399 рублей в месяц. Для новых пользователей также действует пробный 30-дневный период.
- В начале лета стало известно о планах «Яндекса» купить лицензию на использование технологической платформы Bookmate, это должно было помочь компании запустить собственный книжный сервис.
- В августе стало известно, что ирландские владельцы Bookmate решили покинуть российский рынок. Однако сервис с таким названием, как сообщалось, может продолжить работу в СНГ под управлением «Яндекса».
- Сейчас у «Яндекса» уже есть несколько медиаактивов: онлайн–кинотеатр «Кинопоиск», музыкальный сервис «Яндекс.Музыка», сервис по продаже билетов «Яндекс.Афиша».
Фото на обложке: Unsplash
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