The Boring Company Илона Маска будет брать оплату в Dogecoin’ах

В 2021 году выросшая из интернет-мема об озадаченном псе шиба-ину цифровая валюта имела успех: выросла за год на 4000% и стоила на пике порядка 68 центов, напоминает CNN.

Сейчас ее стоимость примерно 7 центов, за последние 12 месяцев Dogecoin упал на 70%, но Маск продолжает выискивать способы ее популяризации.

В январе Tesla объявляла о продажах некоторых продуктов за эту валюту (после чего и акции компании, и стоимость крипто-мема подскочили). А теперь мы видим еще один пример – с оплатой поездок по подземным тоннелям на скоростных Tesla в Dogecoin.

Анонсирование нового способа оплаты приурочено к открытию первой остановки Loop за пределами подземки под конференц-центром Вегаса.

Новая станция называется Resorts World и расположена у одноименного отеля на главной улице знаменитого города казино – Стрип. В планах The Boring Company расширит Loop до 50+ станций у крупных отелей и казино, а также у стадиона Allegiant.

Пока что от Resorts World можно доехать только до одной из станций Loop под конференц-центром – до Riviera, но затем все остановки будут связаны в единую цепь.

Согласно веб-сайту Vegas Loop, разовые поездки будут стоить $1,5, а дневные абонементы можно приобрести за $2,5.

Компания планирует перевозить около 400 пассажиров в час из Resorts World, а часы работы будут варьироваться в зависимости от расписания конференц-центра.

Автомобили Tesla не отправляются по установленному расписанию, как обычный автобус или поезд, а движутся в свободном графике с учетом реверса (тоннель от Стрипа пока только один).

Но это не проблема: по словам представителя Resorts World Даны Руткин, даже с учетом сложностей гостям не приходится ждать поездки дольше нескольких минут.

Фото на обложке: Kanchanara / Unsplash