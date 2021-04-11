«Радужная дорога»: подземный тоннель Илона Маска под Лас-Вегасом подготовили к презентации

Подземный тоннель The Boring Company Илона Маска под Лас-Вегасом будет представлен на ежегодной выставке строительной индустрии World of Concrete, которая пройдет с 8 по 10 июня в Лас-Вегасе, пишет Bloomberg.

Транспортная система The LVCC Loop system была построена примерно за один год с использованием туннельной бурильной машины Godot. Стоимость LVCC Loop составила приблизительно 52,5 миллионов долларов — в эту сумму входят как затраты на туннельные работы, так и на наземные станции.

Длина каждой из четырех секций туннеля равна 0,4 мили (0,6 км) — в общей сложности «петля» тоннеля равна 1,7 мили (2,7 км). Поездка сопровождается светом динамичных разноцветных огней, из-за чего сотрудники проекта прозвали тоннель «Радужная дорога».

Проект создан по заказу выставочного комплекса Las Vegas Convention Center (LVCVA) в Уинчестере, Невада. Туннель соединяет новый выставочный зал LVCC с существующим кампусом из трех других залов. Идея заключалась в том, чтобы перемещать посетителей мероприятий центра по территории пространства. До пандемии коронавируса центр собирал десятки тысяч человек в четырех выставочных залах. Парк включает в себя модифицированные седаны Tesla. Благодаря тоннелю 45-минутный путь по кампусу для посетителей сократится примерно до 2 минут.

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Фото: The Boring Company