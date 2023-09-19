Российские бренды стали производить одежду в странах СНГ

«Снежная королева», Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio стали шить одежду в странах СНГ — Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Беларуси и других. Фабрики там предлагают быстрое производство и ускоренную логистику — до 20 дней.

С производителями в этих странах можно расплачиваться в рублях. Там также есть льготные таможенные условия: ввоз в РФ продукции без пошлин или по сниженным тарифам, сообщили «Известия»

Фабрики в СНГ технологически развиты, им предоставляют субсидии, которые позволяют получить привлекательную себестоимость производства — она ниже, чем в Китае, Турции, России на 20-50% на сопоставимые изделия и партии. Это дает возможность ритейлерам продавать произведенную там одежду по более низким ценам, сообщила глава агентства Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Ранее российские бренды отшивали коллекции в основном на китайских фабриках, но потом столкнулись с рядом трудностей: увеличились сроки исполнения заказов, поставки товара, а также подорожали услуги по пошиву и логистика.

С конца февраля 2022 года бренды Zara, Bershka, H&M, Uniqlo и ряд других покинули российский рынок на фоне спецоперации РФ на Украине. В связи с этим освободилась значительная часть ниши современной молодежной одежды, которую поспешили занять российские марки. Аналитики прогнозируют дальнейшее расширение российского fashion-сегмента, даже если вернутся ушедшие бренды, пусть и под другим названием. По их мнению, это уже не сильно ударит по отечественному производителю.

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