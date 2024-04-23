«Это нормально и даже полезно»: резидент «Сколково» научился печь хлеб из мух

Резидент «Сколково» — компания «Биолаборатория» — начал использовать муху черная львинка в хлебопекарной промышленности. Об этом сообщает «Сколково» на своем канале в «Дзен».

Компания разводит мух на предприятии в Архангельской области. Несколько граммов протеина из обезжиренного насекомого добавляют на 1 кг муки — в результате удается в два раза ускорить процесс созревания дрожжевого и бездрожжевого теста, также увеличивается срок хранения хлеба.

«Если буханку не надрезать, она не портится и не черствеет в течение 5–7 суток», — отмечают в «Сколково».

Основатель «Биолаборатории» Геннадий Иванов начал изучать полезные свойства черной львинки в 2015 году после того, как врачи поставили предпринимателю диагноз, предполагающий замену тазобедренных суставов.

«Я отказался [от замены суставов] и решил проанализировать, в каких регионах мира люди реже страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата и что у них в рационе питания. Оказалось, эта тропическая муха с красивым названием — то, что мне надо», — сообщил Иванов.

Спустя несколько лет боль при ходьбе значительно уменьшилась, стала восстанавливаться жидкость в суставах, добавил предприниматель.

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Пока рынок функциональных продуктов на основе протеина из насекомых в России окончательно не сформировался. Компания-инноватор признает, что необходимо преодолеть психологические барьеры у потребителя.

«Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно. И когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, — они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания», — заключил Иванов.

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