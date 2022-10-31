Японский производитель шин Bridgestone продаст российские активы

Японская группа компаний по производству шин Bridgestone объявила о поиске покупателей на российский бизнес, говорится в пресс-релизе организации.

Там указано, что группа приступила к рассмотрению возможности передачи активов, в качестве причины указана общая неопределенность и трудности с поставками.

Компания планирует найти локального инвестора и покинуть российский рынок в течение нескольких месяцев.

В пресс-службе напомнили, что компания работает на территории страны с 1998 года, в числе ее активов — завод в Ульяновской области и офис в Москве. На сегодняшний день там работает около тысячи человек.

О прекращении производства шин в России группа объявила еще в марте 2022 года. Тогда же были ограничены поставки и инвестиции. При этом Bridgestone обещала сохранить заработную плату для всех работников.

Ранее стало известно, что финский производитель шин Nokian Tyres продаст российские активы нефтяной компании «Татнефть».

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