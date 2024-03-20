Сервис бронирования «Броневик» представил новый бесплатный инструмент аналитики для отельеров

Сервис бронирования «Броневик», входящий в МТС Travel, представил новый бесплатный инструмент для отельеров — отчет «Конкурентный анализ», рассказали в пресс-службе.

Благодаря новой опции отельеры смогут в одном окне сравнивать показатели своего объекта с группой конкурентов. Также в «Конкурентном анализе» можно оценить, насколько эффективна тарифная политика, и спрогнозировать спрос на будущее. Отчет поможет выявлять слабые места и точки роста.

Сейчас доступна бета-версия инструмента, в которой можно сравнить показатели ближайших конкурентов в одном регионе по четырем метрикам: минимальная открытая стоимость, наличие специального тарифа на MTC Travel, количество тарифов и оценки посетителей.

Данные для отчета сервис собирает в открытых источниках, они обновляются каждый день.

Подборку от четырех до девяти конкурентов, похожих по типу размещения, звездности и размеру номерного фонда, формируют алгоритмы сервиса. Автоматически собранную конкурентную группу можно самостоятельно корректировать раз в месяц.

В будущем в «Конкурентном анализе» появится возможность сравнить свои показатели с бизнесом конкурента по загрузке, выручке на один номер, глубине бронирования и другим метрикам. Также можно будет настраивать дашборды, строить воронки, делать прогнозы динамики бронирований.

Компания приглашает партнеров поучаствовать в дообучении алгоритма.

Сервис начал добавлять инструменты аналитики для отельеров осенью 2023 года. МТС купила сервис «Броневик» в 2022 году на фоне ухода из России Booking.com.

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