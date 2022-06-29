Сервис курьерской доставки Broniboy начал оказывать бизнесу услугу почасового найма курьеров

Российский сервис доставки последней мили Broniboy запустил для бизнеса — ресторанов, магазинов, аптек — услугу почасового найма курьеров (хайринг). Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
В отличие от Delivery Club и «Яндекс.Еды», которые выступают агрегаторами доставки, Broniboy берет на себя подготовку и администрирование работы курьеров специально под запрос компании, пояснил представитель сервиса.
Курьеры выполняют заказы в специальной форме (по запросу бизнеса), с термосумкой, на вело- и автотранспорте или пешком. За доставленные заказы клиенты могут расплатиться как наличными, так и картой.
Бизнес оплачивает работу курьеров только по количеству отработанных часов (нанять доставщика можно минимум на 6 часов в день). Стоимость доставки обойдется компаниям в 280–340 рублей в час в зависимости от транспорта курьера. Предприятия могут бесплатно потестировать сервис один день.
Broniboy — сервис курьерской доставки последней мили, ориентирован на потребительскую доставку под собственным брендом и шеринг курьеров для сторонних компаний. В мае Broniboy запустил подписку для ресторанов. За 3,9 тыс. рублей в месяц заведение освобождается от комиссии за заказы и получает прямой доступ к коммуникации с клиентами.
Фото на обложке: Andrey Solovev /
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