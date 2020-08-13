Российский EdTech-стартап Buddy.ai вышел на рынок Латинской Америки

Российский разработчик виртуального учителя английского языка с искусственным интеллектом Buddy.ai запустил приложение в испаноязычных странах Латинской Америки. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

За три месяца тестирования запуска в Мексике и Чили выручка с платных подписок, купленных латиноамериканскими пользователями, достигла 25% в общем объеме выручки компании.

Размер инвестиций в запуск продукта в Латинской Америке не раскрывается. Представитель компании уточнил, что стоимость подписки на сервис одинакова как для пользователей из России, так и для пользователей других стран.

По итогам пилотного проекта разработчики приняли решение о полномасштабном старте бизнеса на территории всей испаноговорящей Латинской Америки.

В компании отмечают, что версия для испаноязычных учеников обладает «огромным рыночным потенциалом», так как испанский язык — второй по распространенности в мире, это официальный язык в 21 стране с общим населением 577 млн человек.

Отвечая на вопрос о планах компании, представитель Buddy.ai сообщил, что следующий регион, где компания собирается масштабировать бизнес — Турция.

Buddy.ai развивает игровое приложение, в котором дети 4-10 лет общаются и играют с роботом Buddy, набирая необходимую практику разговорного английского языка. Компания использует технологии голосового искусственного интеллекта.

Сейчас Buddy.ai работает в России, Польше, Украине, развивается в Латинской Америке и странах Евросоюза.

На сегодняшний день приложение Buddy.ai скачали в App Store и Google Play 4 млн раз. В начале 2020 года компания выиграла конкурс образовательных проектов Global EdTech Startups Awards (GESAwards) и получила $100 тысяч.

Фото: Unsplash