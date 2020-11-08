19 ноября состоится онлайн-конференция на тему «Зачем нужен офис IT-компаниям?». Эксперты обсудят, что ждет офисы после пандемии, как оптимизировать рабочее пространство и другие темы. Участие бесплатное.

Открыта регистрация на конференцию на тему будущего офисов