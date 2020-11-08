Открыта регистрация на конференцию на тему будущего офисов

Евгения Хрисанфова
19 ноября состоится онлайн-конференция на тему «Зачем нужен офис IT-компаниям?». Эксперты обсудят, что ждет офисы после пандемии, как оптимизировать рабочее пространство и другие темы. Участие бесплатное.
Открыта регистрация на конференцию на тему будущего офисовЕвгения Хрисанфова
Спикеры выступят на темы:
- что будет со ставками аренды;
- нужен ли офис компаниям;
- что изменится в функциях, структуре и роли рабочих пространств;
- как сохранить ценные кадры;
- как мотивировать сотрудников в офисе и другие.
Модераторы встречи:
- Игорь Темнышев, региональный директор департамента управления строительными проектами Colliers International, руководитель направления Proptech
- Юлия Сахарова, директор по Северо-Западному региону компании HeadHunter.
Организатор конференции — компания Colliers International. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на оболожке: Who is Danny / Shutterstock
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