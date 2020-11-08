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Открыта регистрация на конференцию на тему будущего офисов

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

19 ноября состоится онлайн-конференция на тему «Зачем нужен офис IT-компаниям?». Эксперты обсудят, что ждет офисы после пандемии, как оптимизировать рабочее пространство и другие темы. Участие бесплатное.

Открыта регистрация на конференцию на тему будущего офисов

Спикеры выступят на темы:

  • что будет со ставками аренды;
  • нужен ли офис компаниям;
  • что изменится в функциях, структуре и роли рабочих пространств;
  • как сохранить ценные кадры;
  • как мотивировать сотрудников в офисе и другие.

Модераторы встречи:

  • Игорь Темнышев, региональный директор департамента управления строительными проектами Colliers International, руководитель направления Proptech
  • Юлия Сахарова, директор по Северо-Западному региону компании HeadHunter.

Организатор конференции — компания Colliers International. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на оболожке: Who is Danny / Shutterstock

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