Burger King в России увеличил выручку на 40% на фоне закрытия McDonald’s и KFC

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King завершила 2022 год в России ростом выручки на 40%, до 69 млрд рублей. На результатах сказался уход с рынка основных конкурентов — McDonald's и KFC. Это следует из результатов исследования Casebook, с которыми ознакомился RB.RU.

Американский бренд на российском рынке развивается по франчайзингу через компанию «Бургер Рус», которая принадлежит инвестиционному фонду «ВТБ Капитал» и владельцу «Шоколадницы» Александру Колобову.

В отличие от McDonald's и KFC, Burger King не закрывал рестораны после начала спецоперации на Украине и продолжает работать в штатном режиме.

Другие популярные бренды общепита ожидаемо снизили выручку в 2022 году. Так, например, выручка «Вкусно — и точки» по итогам прошлого года сократилась на 43% и составила 73,5 млрд рублей.

Выручка компании «Юнирест», управлявшей по франшизе частью ресторанов KFC в России, снизилась в 2022 году на 6% и составила 17 млрд рублей. Сеть пиццерий Papa John's сократила выручку в девять раз, до 115,5 млн рублей, а Pizza Hut — на 12%, до 322 млн рублей.

Yum! Brands заявила о приостановке работы своих ресторанов KFC в России в начале марта 2022 года. При этом точки, работавшие по франшизе, продолжали свою деятельность, так как большая часть ресторанов в России под брендом KFC управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юрлицам.

Об уходе McDonald’s из России было объявлено 16 мая 2022 года. Менее, чем через месяц, рестораны начали работать под новым брендом – «Вкусно – и точка». Российский бизнес McDonald’s выкупил предприниматель Александр Говор.

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