Названы самые частые признаки выгорания на работе

Более 60% работающих россиян считают себя эмоционально выгоревшими. Основная часть из них связывает это со слишком большим количеством задач и однообразием.

В опросе медицинского сервиса BestDoctor участвовали 1900 граждан. И 72% из них понимают причины своего выгорани, сообщил РБК.

Практически половина респондентов (49%) среди причин выгорания назвала слишком большое количество задач, на однообразие пожаловались 31% опрошенных.

Каждый четвертый опрошенный отметил отсутствие карьерных перспектив и невозможность влиять на результаты компании.

Среди частых последствий выгорания — хроническая усталость, проблемы со сном и тревожность.

По данным исследования, выгоревшие сотрудники в два раза реже занимаются спортом, чем те, кто не считает себя выгоревшим — 16% против 30%. Они также реже следят за своим питанием — 43% против 31%.

Профилактическими мерами для борьбы с выгоранием большая часть участников опроса (35%) назвали качественный отдых в выходные. Еще 32% респондентов сообщили, что у них нет сил разбираться с причинами выгорания и решать этот вопрос.

По мнению 17% россиян, психотерапия поможет в борьбе с эмоциональным выгоранием, а 16% респондентов сообщили, что пытаются отрегулировать свою рабочую нагрузку с руководителем.

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Фото на обложке: Unsplash