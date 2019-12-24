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Купленный BlaBlaCar сервис Busfor стал владельцем разработчиков софта для продажи билетов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Купленный BlaBlaCar российский сервис Busfor стал владельцем компаний «КВЦ-Сервис» и ИТТ (бренд «Авибус»), разрабатывающих софт для продажи билетов и автоматизации деятельности автовокзалов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Купленный BlaBlaCar сервис Busfor стал владельцем разработчиков софта для продажи билетов

Сделки подтвердили CEO Busfor Илья Екушевский и гендиректор ИТТ Илья Попов. Стороны не раскрывают финансовые условия, однако один из источников газеты слышал, что за каждый сервис Busfor мог заплатить около 10 млн рублей.

Софт «Авибус» используют более 550 автовокзалов и автостанций, сообщил Попов. По разным оценкам компаний, всего в стране от 800 до 1,5 тысячи автовокзалов и автостанций. Весь объем российского рынка междугородных перевозок участники рынка ранее оценивали в 125–150 млрд рублей в год.

Французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCar после закрытия сделки с Busfor запустил в России продажу автобусных билетов. Синергия BlaBlaCar и купленных Busfor сервисов приведет к тому, что доля билетов, продаваемых через онлайн-каналы, существенно вырастет вместе с влиянием объединенного агрегатора, считает основатель сервиса «Атлас» Михаил Томшинский.

«Еще вчера автовокзалы ненавидели BlaBlaCar, а сейчас он через цепочку действий получил контроль над платформами, на которых эти автовокзалы работают. Теперь сервис сможет влиять на их политику», — пояснил он.

По словам источник «Ъ», руководители Busfor и BlaBlaCar также вели переговоры с компанией «Артмарк» (бренд e-traffic), которая развивает систему автоматизации вокзалов и собственный агрегатор билетов. Речь шла о покупке за $10 млн, но договориться сторонам не удалось.

Фото: Unsplash

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