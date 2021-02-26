«ИКРА» и 2Nova проведут онлайн-дискуссию на бизнес-темы с игрой в Among Us

Евгения Хрисанфова
2 марта пройдет онлайн-дискуссия, во время которой представители корпораций обсудят проблемы индустрий телекоммуникаций, страхования и добычи полезных ископаемых и поиграют в многопользовательскую игру в стиле «Мафии». Участие бесплатное.
«ИКРА» и 2Nova проведут онлайн-дискуссию на бизнес-темы с игрой в Among UsЕвгения Хрисанфова
В дискуссии примут участие:
- Александр Толокольников, директор по продукту «Ренессанс Здоровья»;
- Екатерина Дубровская, Центр цифровых инициатив «Газпром нефти»;
- Сергей Деревцов, руководитель корпоративного акселератора MTS StartUp Hub.
Модераторы — партнер технологической компании 2Nova Герман Кухтенков и руководитель направления стратегического консалтинга школы «ИКРА» Юрий Войнилов.
Участники обсудят, какие события повлияли на их отрасли, что мешает развитию бизнеса, как команды адаптируются к переменам и другие вопросы.
Подробности и регистрация — по ссылке.
Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock
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