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«ИКРА» и 2Nova проведут онлайн-дискуссию на бизнес-темы с игрой в Among Us

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

2 марта пройдет онлайн-дискуссия, во время которой представители корпораций обсудят проблемы индустрий телекоммуникаций, страхования и добычи полезных ископаемых и поиграют в многопользовательскую игру в стиле «Мафии». Участие бесплатное.

«ИКРА» и 2Nova проведут онлайн-дискуссию на бизнес-темы с игрой в Among Us

В дискуссии примут участие:

  • Александр Толокольников, директор по продукту «Ренессанс Здоровья»;
  • Екатерина Дубровская, Центр цифровых инициатив «Газпром нефти»;
  • Сергей Деревцов, руководитель корпоративного акселератора MTS StartUp Hub.

Модераторы — партнер технологической компании 2Nova Герман Кухтенков и руководитель направления стратегического консалтинга школы «ИКРА» Юрий Войнилов.

Участники обсудят, какие события повлияли на их отрасли, что мешает развитию бизнеса, как команды адаптируются к переменам и другие вопросы.

Подробности и регистрация — по ссылке.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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