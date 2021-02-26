2 марта пройдет онлайн-дискуссия, во время которой представители корпораций обсудят проблемы индустрий телекоммуникаций, страхования и добычи полезных ископаемых и поиграют в многопользовательскую игру в стиле «Мафии». Участие бесплатное.

«ИКРА» и 2Nova проведут онлайн-дискуссию на бизнес-темы с игрой в Among Us