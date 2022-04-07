Бизнес попросил власти срочно отменить оставшиеся коронавирусные ограничения в регионах

Бизнес попросил власти распространить практику Москвы по отмене антиковидных ограничений для бизнеса на все регионы России. Соответствующее письмо направлено в адрес главы Минэкономразвития Максима Решетникова от общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой.

В нем отмечается, что в ряде регионов предприниматели до сих пор «несут колоссальные издержки в виде покупки средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции, а также расходы по контролю соблюдения требований на предприятиях, введенных в марте 2020 года».

«Предлагаю срочно распространить практику (Москвы по отмене антиковидных мер для бизнеса — ред.) во всех субъектах РФ и отменить все существующие коронавирусные ограничения во всех отраслях», — говорится в письме Татуловой, копия которого есть в редакции RB.RU.

В числе мер, которые необходимо отменить: ношение масок сотрудниками, обязательную термометрию посетителей, ограничения на проведение культурных и досуговых мероприятий, ограничение ночной работы кафе и ресторанов и другое.

Москва 15 марта отменила масочный режим и антиковидные ограничения для бизнеса. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что такое решение поддержит бизнес, который испытывает трудности из-за санкций.

Этому решению последовала еще часть регионов, однако в большинстве из них предприниматели до сих пор вынуждены соблюдать ряд ограничений, которые приводят к значительным издержкам. Так, в Минэкономразвития РФ 4 апреля сообщили, что антиковидные ограничения, влияющие на работу малого и среднего бизнеса, были полностью или частично отменены только в 29 из 85 регионов.

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