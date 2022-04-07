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Бизнес попросил власти срочно отменить оставшиеся коронавирусные ограничения в регионах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бизнес попросил власти распространить практику Москвы по отмене антиковидных ограничений для бизнеса на все регионы России. Соответствующее письмо направлено в адрес главы Минэкономразвития Максима Решетникова от общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой.

Бизнес попросил власти срочно отменить оставшиеся коронавирусные ограничения в регионах

В нем отмечается, что в ряде регионов предприниматели до сих пор «несут колоссальные издержки в виде покупки средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции, а также расходы по контролю соблюдения требований на предприятиях, введенных в марте 2020 года». 

«Предлагаю срочно распространить практику (Москвы по отмене антиковидных мер для бизнеса — ред.) во всех субъектах РФ и отменить все существующие коронавирусные ограничения во всех отраслях», — говорится в письме Татуловой, копия которого есть в редакции RB.RU.

В числе мер, которые необходимо отменить: ношение масок сотрудниками, обязательную термометрию посетителей, ограничения на проведение культурных и досуговых мероприятий, ограничение ночной работы кафе и ресторанов и другое.

Москва 15 марта отменила масочный режим и антиковидные ограничения для бизнеса. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что такое решение поддержит бизнес, который испытывает трудности из-за санкций.

Этому решению последовала еще часть регионов, однако в большинстве из них предприниматели до сих пор вынуждены соблюдать ряд ограничений, которые приводят к значительным издержкам. Так, в Минэкономразвития РФ 4 апреля сообщили, что антиковидные ограничения, влияющие на работу малого и среднего бизнеса, были полностью или частично отменены только в 29 из 85 регионов.

Фото на обложке: Unsplash

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