Спрос на готовый бизнес в России вырос на 19%

Спрос на готовый бизнес в России в апреле 2022 года вырос на 19% по сравнению с мартом и на 37% по сравнению с февралем, свидетельствуют данные сервисов «Юла» и «Объявления ВКонтакте».
Больше всего россиян интересовал бизнес, связанный с сельским хозяйством. За месяц спрос на него возрос на 266%.
Привлекателен для пользователей и производственный бизнес — число подобных запросов за месяц выросло на 79%, а с февраля по апрель — на 131%.
Что еще пользуется спросом (данные о росте с февраля по апрель):
- интернет-бизнес (рост на 114%),
- гостиницы и хостелы (на 108%),
- строительство (на 104%),
- салоны красоты (на 62%),
- торговый бизнес — (на 35%).
В целом число предложений о продаже готового бизнеса в апреле снизилось на 22% по сравнению с мартом и на 26% по сравнению с февралем. Только в некоторых категориях бизнеса за эти три месяца был замечен рост новых объявлений: общепит (рост в два раза), строительство (на 72%), интернет (на 38%), торговля (на треть), гостиничный бизнес (на 32%), салоны красоты (на 16%).
64% о продаже готового бизнеса были опубликованы в регионах.
В сети существует большое количество площадок, на которых выставлены объявления о продаже бизнеса разного масштаба и с разной прибылью. RB.RU рассказывал, где искать актуальные предложения.
Фото на обложке: Unsplash
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