Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Спрос на готовый бизнес в России вырос на 19%

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Спрос на готовый бизнес в России в апреле 2022 года вырос на 19% по сравнению с мартом и на 37% по сравнению с февралем, свидетельствуют данные сервисов «Юла» и «Объявления ВКонтакте».

Спрос на готовый бизнес в России вырос на 19%

Больше всего россиян интересовал бизнес, связанный с сельским хозяйством. За месяц спрос на него возрос на 266%.

Привлекателен для пользователей и производственный бизнес — число подобных запросов за месяц выросло на 79%, а с февраля по апрель — на 131%.

Что еще пользуется спросом (данные о росте с февраля по апрель):

  • интернет-бизнес (рост на 114%),
  • гостиницы и хостелы (на 108%),
  • строительство (на 104%),
  • салоны красоты (на 62%),
  • торговый бизнес — (на 35%).

В целом число предложений о продаже готового бизнеса в апреле снизилось на 22% по сравнению с мартом и на 26% по сравнению с февралем. Только в некоторых категориях бизнеса за эти три месяца был замечен рост новых объявлений: общепит (рост в два раза), строительство (на 72%), интернет (на 38%), торговля (на треть), гостиничный бизнес (на 32%), салоны красоты (на 16%).

64% о продаже готового бизнеса были опубликованы в регионах.

В сети существует большое количество площадок, на которых выставлены объявления о продаже бизнеса разного масштаба и с разной прибылью. RB.RU рассказывал,  где искать актуальные предложения. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
  2. 2 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
  3. 3 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
  4. 4 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
  5. 5 Большинство родителей довольны уровнем обучения кибербезопасности в школах — исследование
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

23 мая 2022

«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Хабаровске

25 мая 2022

«Архипелаг 2022»

27 мая 2022

Social Tech Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ