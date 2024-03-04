Бизнес поддержал анонсированный Путиным рост налогов при переходе на ОСН и отказ от проверок компаний

RB.RU узнал, что о новых предложениях думают российские бизнес-объединения и как на часть инициатив отреагировали граждане.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля внес ряд предложений по модернизации налоговой системы: в частности, планируется ввести дифференцированную систему налогообложения, предусмотреть постепенное увеличение налогов для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения и другое.

Рост налогов для компаний, которые переходят с УСН на ОСН

В послании глава государства поручил до 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной (УСН) на общую систему налогообложения (ОСН).

Директор московского офиса CPO Group, эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опоры России» Лариса Науменко считает, что поэтапное увеличение налогов — необходимая мера.

«Предельный уровень доходов, при котором можно применять УСН, был повышен: в 2022 году он составлял 219,2 млн рублей, в 2023 — 251,4 млн рублей. Если компания, развиваясь, переходила оговоренное в законе количество сотрудников, — а это второй параметр для применения упрощенки, то начинала платить по повышенной ставке — 8% при объекте "Доходы" или 20% при объекте "Доходы минус расходы". Это можно назвать определенным переходным периодом, который позволяет перестроить бухгалтерию под новый налоговый режим», — отметила Науменко.

Также она напомнила, что налоговая позволяет использовать УСН по отдельным сделкам, если они начинаются при одном налоговом режиме, а завершаются при другом.

При этом эксперт отметила, что проработка вопроса о постепенном увеличении налогов «должна идти в диалоге между властью и бизнесом, а предлагаемые формулировки исключать двойное трактование».

Риск-ориентированный подход к проверкам и амнистия малого бизнеса

Россия, по словам Владимира Путина, откажется от моратория на проверки бизнеса с 1 января 2025 года. Вместо этого внедрят рискоориентированный подход.

Также Путин поручил правительству проработать амнистию для некрупных компаний, которые вынуждены были использовать схемы налоговой оптимизации. При этом глава государства пообещал, что никаких штрафов и пересчетов налогов для них не будет.

В ТПП сообщили RB.RU, что бизнес-объединение последовательно выступало за полную отмену проверок бизнеса, поскольку в полной мере заработал инициированный правительством риск-ориентированный подход.

«Приветствуем слова президента РФ о том, что нужно отказаться от практики проверок, заменив их, где это возможно, профилактическими мероприятиями», — сообщил глава ТПП Сергей Катырин.

В ТПП также поддержали вопрос амнистии некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов. Организация предоставит свои предложения и будет дополнительно рекомендовать прекратить уже находящиеся в производстве дела.

«В целом считаем, что данная мера позволит существенно обелить российский бизнес, а это обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет. При этом важно не повышать налоговую нагрузку на предпринимателей и зафиксировать действующие нормы Налогового кодекса на 5 лет. В настоящий момент, по подсчетам экспертов ТПП РФ, поправки в Налоговый кодекс вносятся в среднем раз в 13 дней», — заключил Катырин.

Дифференцированная система налогообложения

Путин также предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения. По его словам, нужно продумать «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы».

По данным опроса SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек, 64% россиян высказались за введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц, 17% такую инициативу не поддерживают, так как считают, что это приведет к росту «серых» зарплат.

С 2001 года в России действует плоская шкала НДФЛ со ставкой 13%. Ранее она была прогрессивной — от 12 до 30% в зависимости от размера годового дохода. В 2021 году появилась новая ставка — 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Повышенная ставка применяется только по отношению к разнице между фактическими доходами и указанной суммой.

Кредитные каникулы для некрупного бизнеса

В ТПП также поддержали предложение Путина о возможности для некрупного бизнеса раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.

При этом глава ТПП отметил, что «важно будет донести тезис о сохранении кредитной истории до всех банков, а также предусмотреть возможность обжалования решений о невыдаче финансирования предприятиям, которые ранее использовали каникулы».

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