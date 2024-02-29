Нацпроект «Экономика данных», конец моратория на проверки бизнеса: что анонсировал Путин в ежегодном послании

Анастасия Марьина
Президент Владимир Путин 29 февраля обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием — он анонсировал новый национальный проект, конец моратория на проверки бизнеса и другое. Собираем самое важное для бизнеса.
Нацпроект «Экономика данных», конец моратория на проверки бизнеса: что анонсировал Путин в ежегодном посланииАнастасия Марьина
- Путин объявил о запуске нового нацпроекта — «Экономика данных». На его реализацию направят 700 млрд рублей за 6 лет.
- Россия откажется от моратория на проверки бизнеса с 1 января 2025 года, сказал Путин. Вместо этого внедрят рискоориентированный подход.
- Путин поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года. П редложено ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения
- С 2025 года для компаний, переходящих с упрощенной на общую систему налогообложения, будет предусмотрено постепенное увеличение налогов. Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.
- Глава государства также поручил предусмотреть меры поддержки для компаний и стартапов, работающих с Big Data, создающих ПО.
Фото на обложке: Скриншот RB.RU
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