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Нацпроект «Экономика данных», конец моратория на проверки бизнеса: что анонсировал Путин в ежегодном послании

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Президент Владимир Путин 29 февраля обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием — он анонсировал новый национальный проект, конец моратория на проверки бизнеса и другое. Собираем самое важное для бизнеса.

Нацпроект «Экономика данных», конец моратория на проверки бизнеса: что анонсировал Путин в ежегодном послании
  • Путин объявил о запуске нового нацпроекта — «Экономика данных». На его реализацию направят 700 млрд рублей за 6 лет.
  • Россия откажется от моратория на проверки бизнеса с 1 января 2025 года, сказал Путин. Вместо этого внедрят рискоориентированный подход.
  • Путин поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года. П редложено ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения
  • С 2025 года для компаний, переходящих с упрощенной на общую систему налогообложения, будет предусмотрено постепенное увеличение налогов. Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.
  • Глава государства также поручил предусмотреть меры поддержки для компаний и стартапов, работающих с Big Data, создающих ПО.
Новость дополняется

Фото на обложке: Скриншот RB.RU

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