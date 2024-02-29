Президент Владимир Путин 29 февраля обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием — он анонсировал новый национальный проект, конец моратория на проверки бизнеса и другое. Собираем самое важное для бизнеса.

Нацпроект «Экономика данных», конец моратория на проверки бизнеса: что анонсировал Путин в ежегодном послании