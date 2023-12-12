Осенью 2023 года рекламная отрасль стала лидером по приросту регистраций бизнеса — исследование

Лидером по приросту регистраций бизнеса в сентябре-ноябре 2023 года стала рекламная деятельность — в этой сфере прирост новых ИП и ООО составил 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера), с результатами которого ознакомился RB.RU.

В топ-3 также вошли образование (рост на 85%) и деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (на 80%).

В абсолютном выражении самым популярным типом бизнеса стала розничная торговля, затем сферы перевозки пассажиров и грузов, оптовой торговли, специализированных строительных работ, операций с недвижимым имуществом, общепита, строительства зданий, персональных услуг, оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, а также их ремонта и разработки ПО.

«Среди регионов наибольший прирост числа субъектов малого бизнеса относительно осени 2022 года мы зафиксировали в Республике Дагестан, Краснодарском крае и Омской области», — сообщил и.о. гендиректора «Деловой среды» Алексей Грищенко.

Наиболее активными оказались предприниматели в возрасте 26–35 лет и 36–45 лет: 29% и 32% регистраций бизнеса соответственно. Самым «молодым» регионом оказалась Удмуртская Республика: доля предпринимателей младше 26 лет здесь составила 29%.

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала порядка 45 тыс. ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. Для исключения эффекта низкой базы были рассмотрены показатели, где количество регистраций бизнеса превысило 500.

Летом 2023 года лидерами по приросту регистраций бизнеса в России стали сферы аренды и лизинга.

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