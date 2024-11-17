Стоимость владельца TikTok ByteDance выросла до $300 млрд

Стоимость IT-гиганта ByteDance, которому принадлежит социальная сеть TikTok, выросла до $300 млрд в этом году, несмотря на потенциальный запрет в США. Именно такая капитализация указана в предложении инвесторам по обратному выкупу акций.

Как сообщают The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и Reuters со ссылкой на документ, ByteDance обратилась к инвесторам с предложением о программе обратного выкупа акций по $180,7 за бумагу.

Это третий байбэк ByteDance за последние два года. При этом в декабре 2023 года акции китайского IT-гиганта оценивались на 12,9% ниже — в $160 за штуку. Тогда стоимость компании оценили в $268 млрд.

Источники WSJ сообщают, что ByteDance планировала провести обратный выкуп акций вне зависимости от исхода президентских выборов в США.

В апреле 2024 года Сенат США проголосовал за законопроект об обязательстве владельца TikTok продать свой бизнес в штатах местным инвесторам. В противном случае, платформе грозит блокировка на территории США.

При этом в марте 2024-го китайские власти уведомили компанию, что не допустят продажи TikTok в США и предпочтут этому запрет соцсети на территории штатов.

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