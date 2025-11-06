Умное кольцо Stream от Sandbar: цена — от $249

Американская компания Sandbar, основанная бывшими сотрудниками Meta*, представила новое носимое устройство — ИИ-кольцо Stream Ring, способное записывать ваши голосовые заметки и фиксировать их в формате заметок. Предзаказ открыт по цене $249 за серебристую и $299 за золотую версию. Продажи стартуют летом 2026 года.

Устройство, которое превращает мысли в заметки

Компания Sandbar была основана бывшими сотрудниками стартапа CTRL-Labs, занимавшегося нейроинтерфейсами и впоследствии купленного Meta*. Кольцо Stream позиционируется как инструмент для «расширения сознания», позволяющий «захватывать мысли в моменте». Чтобы записать даже мимолётную идею, пользователю достаточно надеть кольцо, поднести руку к лицу и может просто прошептать идею. Устройство запишет речь, расшифрует её и создаст заметку в мобильном приложении Stream.

«Stream Ring позволяет взаимодействовать с ИИ моментально — без телефона, без голосовой команды. Это устройство, которое реагирует на мысль, а не на кнопку», — рассказал сооснователь Sandbar Мина Фахми.

Кольцо не хранит аудиозаписи, а только текстовую расшифровку — данные шифруются и частично обрабатываются на устройстве, частично в облаке. В отличие от умных колонок, Stream Ring не слушает постоянно, а активируется только при нажатии.

Ассистент, говорящий вашим голосом

В основе украшения — персонализированный ИИ-ассистент Inner Voice, звучащий как сам пользователь. При настройке владелец записывает несколько фраз, на основе которых система создаёт индивидуальный голос для кольца. Ассистент может вести диалог, отвечать на вопросы, превращать размышления в заметки и помогать структурировать задачи.

«Stream задуман как цифровое продолжение внутреннего монолога, а не как виртуальный собеседник. Мы не хотим, чтобы люди воспринимали его как друга. Это инструмент для саморефлексии и упорядочивания мыслей», — делится разработчик Мина Фахми.

Во время демо-разработки пользователи использовали кольцо для планирования встреч, записи идей и даже создания списков покупок. Например, можно попросить Stream Ring напомнить о нужных ингредиентах, а затем зачеркнуть их по мере покупки.

Всё управление — через сенсор

Кольцо оснащено сенсорной панелью, микрофоном и кнопкой активации. Устройство устойчиво к влаге и пыли за счёт алюминиевого корпуса. Встроенные сенсоры и виброотклик позволяют управлять функциями без экрана:

одно касание — пауза записи или музыки,

— пауза записи или музыки, двойное — следующий трек,

— следующий трек, свайп — регулировка громкости.

Помимо заметок, кольцо может работать как контроллер музыки: для этого достаточно подключить его к смартфону по Bluetooth. По словам создателей, аккумулятора хватает на весь день активного использования, а в будущем появится настольная версия приложения и функция обмена заметками.

Подписка — всего $10 в месяц

Stream Ring можно предзаказать уже сейчас. Каждый заказ включает три месяца подписки Stream Pro, которая открывает доступ к безлимитным чатам, ранним функциям и дополнительным инструментам для организации заметок. После окончания пробного периода подписка будет стоить $10 в месяц, а базовая версия останется бесплатной, но с ограниченным количеством взаимодействий.

Контекст

В сентябре 2025 года Сбер запустил продажи первого отечественного смарт-кольца: оно отслеживает сон, стресс и физическую активность. Кольцо весом всего 5 граммов работает до недели без подзарядки и стоит 24 990 рублей.

В отличие от Sandbar, российское устройство делает акцент на здоровье пользователя. С помощью ИИ GigaChat оно анализирует биометрические данные и формирует персональные рекомендации по восстановлению, сну и управлению стрессом.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФё





Фото: sandbar.com