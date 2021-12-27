Производитель шоколада «Аленка» открыл в Москве сеть кофеен для миллениалов

Производитель конфет и шоколада «Аленка» и «Вдохновение» открыл в Москве сеть кофеен для миллениалов. Там будут продавать горячие напитки, выпечку, каши, калачи. Кофейни нового формата хотят сделать привлекательными для людей в возрасте от 25 до 35 лет.
О запуске в Москве сети кофеен «Аленка + Товарищество» изданию Shopper’s рассказал представитель группы «Гута», в которую входит «Объединенные кондитеры» – производитель шоколада «Аленка». Первая кофейня новой сети открылась на Страстном бульваре.
Интерьер кофейни
Кофейни будут рассчитаны на людей в возрасте от 25 до 35 лет. При кофейнях будет небольшая кухня, а ассортимент будет представлен горячими напитками, выпечкой, кашами, калачам. Кафе сделают более современными и привлекательным для молодой аудитории, пояснил представитель «Гуты».
Фирменную сеть кафе «Аленка» при магазинах, где продаются товары товары под собственным брендом, компания не планирует закрывать, уточнил Forbes со ссылкой на сообщение компании.
«Объединенные кондитеры» являются производителем конфет и шоколада под брендами «Рот Фронт», «Аленка», «Бабаевский», «Красный октябрь».
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Фото: Shopper's
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