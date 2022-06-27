«Тинькофф» потерял $7 млн от сбоя в расчетах кросс-курсов

В феврале-марте клиенты банка «Тинькофф» смогли выгодно поменять валюту на рубли с помощью промежуточной конвертации в фунты и евро. Банк посчитал это неосновательным обогащением и списал деньги со счетов. Клиенты обратились в суд.

Во время разбирательств выяснилось, что из-за ошибки сотрудников банка 265 клиентов «Тинькофф» смогли заработать, а ущерб для банка составил $7 млн, пишет Forbes.

Банк пояснил суду, что 27 февраля и 1, 11 марта из-за ошибок сотрудников произошел сбой в расчетах кросс-курсов. Например, 11 марта после перевода рублей в евро, а потом в доллар, курс доллара составил 122 рубля. Это на 9% ниже биржевого курса и на 10% ниже официального курса Банка России на тот момент.

Клиенты воспользовались этими ошибками и несколько раз меняли валюту, а затем выводили деньги. Выгода для одного клиента была 1,34% от суммы операции. Представитель банка не ответил по существу на вопросы издания.

«Тинькофф» объяснял блокировку операциями, которые «попадаюют под признаки злоупотребления условиями договора обслуживания».

Конфликт клиентов с «Тинькофф Банком» продолжается с середины марта. Сначала банк блокировал деньги на счетах клиентов, которые воспользовались выгодными курсами обмена валют через промежуточную конвертацию в британский фунт. После этого банк списал со счетов этих клиентов деньги — минусы на счетах достигали 29 млн рублей.

В апреле несколько клиентов подали в суд на банк с требованием признать блокировку счетов незаконной и вернуть списанные деньги. Тогда банк намеревался подавать встречные иски.

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