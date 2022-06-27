Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Тинькофф» потерял $7 млн от сбоя в расчетах кросс-курсов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В феврале-марте клиенты банка «Тинькофф» смогли выгодно поменять валюту на рубли с помощью промежуточной конвертации в фунты и евро. Банк посчитал это неосновательным обогащением и списал деньги со счетов. Клиенты обратились в суд.

«Тинькофф» потерял $7 млн от сбоя в расчетах кросс-курсов

Во время разбирательств выяснилось, что из-за ошибки сотрудников банка 265 клиентов «Тинькофф» смогли заработать, а ущерб для банка составил $7 млн, пишет Forbes.

Банк пояснил суду, что 27 февраля и 1,  11 марта из-за ошибок сотрудников произошел сбой в расчетах кросс-курсов. Например, 11 марта после перевода рублей в евро, а потом в доллар, курс доллара составил 122 рубля. Это на 9% ниже биржевого курса и на 10% ниже официального курса Банка России на тот момент.

Клиенты воспользовались этими ошибками и несколько раз меняли валюту, а затем выводили деньги. Выгода для одного клиента была 1,34% от суммы операции. Представитель банка не ответил по существу на вопросы издания.

«Тинькофф» объяснял блокировку операциями, которые «попадаюют под признаки злоупотребления условиями договора обслуживания».

Конфликт клиентов с «Тинькофф Банком» продолжается с середины марта. Сначала банк блокировал деньги на счетах клиентов, которые воспользовались выгодными курсами обмена валют через промежуточную конвертацию в британский фунт. После этого банк списал со счетов этих клиентов деньги — минусы на счетах достигали 29 млн рублей.

В апреле несколько клиентов подали в суд на банк с требованием признать блокировку счетов незаконной и вернуть списанные деньги. Тогда банк намеревался подавать встречные иски.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
  2. 2 Рекрутинг: методы и способы привлечения кандидатов
  3. 3 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
  4. 4 Не только «Сбер», «Тинькофф» и «Яндекс»: финтех-дайджест
  5. 5 Как индивидуальному предпринимателю сдать налоговую декларацию
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2022

Cartier Women's Initiative

30 июня 2022

«Энергопрорыв-2022»

30 июня 2022

Гранты для предпринимателей Москвы в сфере общепита

Все ВОЗМОЖНОСТИ