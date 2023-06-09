Майклу Калви смягчили приговор по делу о растрате 2,5 млрд рублей

Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» смягчили приговор. Основателю Baring Vostok сократили условный срок на один год – до 4,5 лет. Калви осудили в августе 2021 года и запретили покидать Россию без разрешения.
Московский городской суд смягчил приговор основателю Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Об этом пишет «Интерфакс».
Всем осужденным сократили условный срок: основателю Baring Vostok Майклу Калви – на один год до 4,5 лет, операционному директору Baring Vostok Филиппу Дельпалю – на один год до 3,5 лет, а также директору по инвестициям Ивану Зюзину, партнеру компании Вагану Абгаряну и другим.
В августе 2021 года Мещанский районный суд признал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей средств банка «Восточный» и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно.
Позже стало известно, что Baring Vostok разделит свой бизнес на российский и международный. Ориентированная на Россию часть инвестиционной компании Baring Vostok получит доли в 12 компаниях, в том числе в Ozon, «Вкусвилл» и Skyeng. В обмен на доли «Восток Инвестиции» возьмет на себя обязательства по долгам и заплатит $150 млн.
Фото на обложке: ft.com
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