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Аналитики назвали самые угоняемые марки машин у юридических лиц в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«АльфаСтрахование» составило рейтинг самого угоняемого транспорта у юридических лиц в 2022 году. Лидером стала корейская марка Hyundai, говорится в сообщении компании.

Аналитики назвали самые угоняемые марки машин у юридических лиц в России

Страховщик проанализировал обращения корпоративных клиентов по каско в 2022 году. Каждый третий коммерческий автомобиль, который угоняли в прошлом году, оказывался корейским Hyundai.

Самой популярной моделью, как и в сегменте физлиц, стала Santa Fe. На втором по популярности месте машины марки Kia. Их российские предприниматели лишались в 12% случаев. Чаще всего угонщиков интересовала модель Sorento.

Самые популярные марки для угона в 2022 году в сегменте коммерческого транспорта:

  • Hyundai — частота угона 33%
  • Kia — 12%
  • Toyota — 9%
  • Krone — 9%
  • ГАЗ — 6%
  • КаМАЗ — 6%

«Большое количество машин марки Hyundai заняты в такси, каршеринге, небольших производствах. Их системы безопасности создают благоприятные возможности для угонщиков. Тяжелый грузовой транспорт угоняется реже», — прокомментировал результаты  директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.

Ранее группа «Ренессанс страхование» проанализировала частоту угона автомобилей у физических лиц. Так, самой популярной моделью автомобиля для угона в 2022 году стала Hyundai Palisade. Аналитики пришли к выводу, что в России участились случаи угона корейских автомобилей.

Фото на обложке: Unsplash

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