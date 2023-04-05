Аналитики назвали самые угоняемые марки машин у юридических лиц в России

«АльфаСтрахование» составило рейтинг самого угоняемого транспорта у юридических лиц в 2022 году. Лидером стала корейская марка Hyundai, говорится в сообщении компании.
Страховщик проанализировал обращения корпоративных клиентов по каско в 2022 году. Каждый третий коммерческий автомобиль, который угоняли в прошлом году, оказывался корейским Hyundai.
Самой популярной моделью, как и в сегменте физлиц, стала Santa Fe. На втором по популярности месте машины марки Kia. Их российские предприниматели лишались в 12% случаев. Чаще всего угонщиков интересовала модель Sorento.
Самые популярные марки для угона в 2022 году в сегменте коммерческого транспорта:
- Hyundai — частота угона 33%
- Kia — 12%
- Toyota — 9%
- Krone — 9%
- ГАЗ — 6%
- КаМАЗ — 6%
«Большое количество машин марки Hyundai заняты в такси, каршеринге, небольших производствах. Их системы безопасности создают благоприятные возможности для угонщиков. Тяжелый грузовой транспорт угоняется реже», — прокомментировал результаты директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.
Ранее группа «Ренессанс страхование» проанализировала частоту угона автомобилей у физических лиц. Так, самой популярной моделью автомобиля для угона в 2022 году стала Hyundai Palisade. Аналитики пришли к выводу, что в России участились случаи угона корейских автомобилей.
Фото на обложке: Unsplash
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