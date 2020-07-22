Школьникам и студентам расскажут о карьере в сфере цифровых технологий

9 августа состоится онлайн-мероприятие «Цифровые джунгли». Эксперты познакомят школьников, студентов и родителей с новыми цифровыми профессиями, а также помогут создать свой проект. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

В программе — лекции об онлайн-образовании, перспективных IT-специальностях и необходимых навыках, а также мастер-классы по программированию, разработке игр, маркетингу и дизайну.



Спикеры — руководители IT-компаний и представители корпораций:



Сергей Праздничнов, геймдизайнер в Ubisoft;

Антон Волков, преподаватель Digital Banana, frontend-разработчик в компании DSX Technologies;

Михаил Саламатов из Dell Technologies и другие.

Также в рамках мероприятия пройдет конкурс проектов для школьников Digital Stars. 100 участников с лучшими работами получат доступ к онлайн-курсам Digital Banana «Основы разработки сайтов» и «Основы разработки игр».



Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте «Цифровых джунглей».





Фото на обложке: Brocreative/Shutterstock