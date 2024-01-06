ЦБ: объем наличных в обращении превысит 18 трлн рублей по итогам 2023 года

По итогам 2023 года прирост наличных денег на руках у россиян приблизился к 2 трлн рублей. Показатель не достиг уровня 2022 года в 2,28 трлн рублей, так как увеличение ключевой ставки привело к перелому тренда осенью.

Как сообщает РБК со ссылкой на статистику Банка России к 1 декабря объем наличных на руках у россиян составлял 17,91 трлн рублей. К 28 декабря прирост наличности составил еще 374,7 млрд рублей.

Прирост наличных в обращении по итогам 2023-го может составить около 1,94 трлн рублей, что сопоставимо с показателями 2022 года в 2,28 трлн рублей, но не достигает их.

За январь–август отток сбережений россиян в наличность превысил 2 трлн рублей, однако уже в сентябре тенденция переломилась. За три осенних месяца объем наличных в обращении сократился на 446,9 млрд рублей.

В июле Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики, а к середине декабря ключевая ставка поднялась до 16% с 7,5% годовых к началу года.

«С осени началось устойчивое сокращение объема наличных в обращении, связанное с ростом депозитных ставок», — рассказал РБК управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

На 2024 год специалист прогнозирует рекордно низкие темпы прироста наличных в обращении из-за высоких ставок по депозитам в банках. При этом он отмечает «незначительный потенциал дальнейшего сжатия» доли наличности в рублевой денежной массе, поскольку она уже находится «на исторических минимумах».

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