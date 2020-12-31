Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Правительство разрешило переносить купленные по программе кешбэка туры

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее переносить туры, купленные по программе кэшбэка. Перенос возможен, если в месте отдыха или регионе проживания туриста объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Об этом говорится на сайте правительства.

Правительство разрешило переносить купленные по программе кешбэка туры

Туры можно перенести на любую дату до 31 декабря 2021 года.

«Решение связано с тем, что из-за введения новых ограничительных мер в регионах многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путевок»,— говорится в сообщении.

Новая дата путешествия определяется допсоглашением между туристом и туроператором.

О новой программе стимулирования Ростуризма было объявлено в конце июля. Первый этап программы длился с 20 по 28 августа. По его правилам, туристы могли получить кешбэк в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Затем программа была продлена. На втором этапе — с 15 октября по 5 декабря — туристам возвращали 20% стоимости путешествия по стране, но не более 20 тысяч рублей.

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

31 декабря 2020

Премия Rusbase Digital Awards 2021

10 января 2021

Конкурс детских стартапов «Большое начинается с малого»

10 января 2021

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма