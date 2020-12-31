Правительство разрешило переносить купленные по программе кешбэка туры

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее переносить туры, купленные по программе кэшбэка. Перенос возможен, если в месте отдыха или регионе проживания туриста объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Об этом говорится на сайте правительства.

Туры можно перенести на любую дату до 31 декабря 2021 года.

«Решение связано с тем, что из-за введения новых ограничительных мер в регионах многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путевок»,— говорится в сообщении.

Новая дата путешествия определяется допсоглашением между туристом и туроператором.

О новой программе стимулирования Ростуризма было объявлено в конце июля. Первый этап программы длился с 20 по 28 августа. По его правилам, туристы могли получить кешбэк в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Затем программа была продлена. На втором этапе — с 15 октября по 5 декабря — туристам возвращали 20% стоимости путешествия по стране, но не более 20 тысяч рублей.

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