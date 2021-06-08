ЦБ может резко повысить ключевую ставку в пятницу – Goldman Sachs

ЦБ РФ под давлением инфляции может совершить самое резкое со времен кризисного 2014 года повышение ключевой ставки. Аналитики Goldman Sachs говорят об этом опираясь на данные Росстата о том, что годовая инфляция в мае впервые за 5 лет превысила 6%.

О возможном поднятии ставки пишет Forbes со ссылкой на записку аналитиков Goldman Sachs, которой располагает.

Регулятор может поднять ставку сразу на 75 пунктов – до 5,75%, что станет самым резким повышением с 2014 года, когда ставка была повышена с 10,5% до 17%.

Показатель годовой инфляции в России в мае 2021 года, согласно данным Росстата, превысил 6% и стал рекордным за последние 5 лет. Именно потому, что ЦБ действует на опережение, считают в Goldman Sachs, регулятор может поднять ставку не на 50 пунктов, как это было в апреле, а на 75 пунктов.

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