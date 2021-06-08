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ЦБ может резко повысить ключевую ставку в пятницу – Goldman Sachs

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ РФ под давлением инфляции может совершить самое резкое со времен кризисного 2014 года повышение ключевой ставки. Аналитики Goldman Sachs говорят об этом опираясь на данные Росстата о том, что годовая инфляция в мае впервые за 5 лет превысила 6%.

ЦБ может резко повысить ключевую ставку в пятницу – Goldman Sachs

О возможном поднятии ставки пишет Forbes со ссылкой на записку аналитиков Goldman Sachs, которой располагает.

Регулятор может поднять ставку сразу на 75 пунктов – до 5,75%, что станет самым резким повышением с 2014 года, когда ставка была повышена с 10,5% до 17%.

Показатель годовой инфляции в России в мае 2021 года, согласно данным Росстата, превысил 6% и стал рекордным за последние 5 лет. Именно потому, что ЦБ действует на опережение, считают в Goldman Sachs, регулятор может поднять ставку не на 50 пунктов, как это было в апреле, а на 75 пунктов.

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Фото: Shutterstock.com

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